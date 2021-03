Limature per il comparto tecnologico a Milano (-0,59%), giornata in discesa per Eems

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

STMicroelectronics

Eems

Be Shaping the Future

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa l', mentre l'consolida i prezzi della vigilia.Ilha chiuso a quota 116.828,3, in calo dello 0,59% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 763, dopo aver iniziato gli scambi a 767.Nel, discesa moderata per, che chiude la giornata del 18 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,52% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,63% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,19%.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,58%.