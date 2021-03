Interpump utile a 173 milioni, sale cedola

Interpump

(Teleborsa) -ha chiuso il 2020 con undi 173,3 milioni contro il risultato di 180,6 milioni del 2019. Proposto unpari a 0,26 euro (0,25 euro lo scorso anno).Lesono state pari a 1.294,4 milioni di euro, in calo del 5,4% rispetto alle vendite del 2019 che erano state pari a 1.368,6 milioni di euro.Il titolosi muove in linea con la debolezza del mercato e tratta in perdita del 2,00% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43,69 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 42,71. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44,67.