Vaccini, ripresa la somministrazione di dosi AstraZeneca in Italia

AstraZeneca

(Teleborsa) - Dopo ladegli scorsi giorni in attesa delle verifiche dell'(EMA) in merito a una possibile correlazione tra il vaccino e le morti per eventi trombotici e la conferenza stampa di ieri della stessa EMA che l'ha esclusa, sono ripartite daidella Difesa a Caserta, Cosenza, Milano e Roma le somministrazioni deldiinCome spiega in una circolare del, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, lecon le dosi anti-Covid della casa farmaceutica anglo-svedese "possono essere riprese con l'esclusione deial momento posti sotto sequestro, per i quali si resta in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria".Inintanto le autorità per la Salute hanno raccomandato l'utilizzo del vaccinosolo per chi ha. Lo stop dei giorni scorsi di diversi Paesi europei non ha invece influito sulla campagna vaccinale neldove nella sola giornata di ieri sono state inoculate quasi– trae AstraZeneca – un record assoluto dall'inizio delle vaccinazioni e che corrisponde all'1% dell'intera popolazione britannica stando a quanto ha riferito Sky News citando il servizio sanitario nazionale.