BTP Short Term, prima emissione nell'asta del 25 marzo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che nell'2021 (con regolamento il 30 marzo), insieme al BTP€i (indicizzato all'inflazione, verrà, il nuovo titolo che subentra al CTZ."Questa nuova tipologia di titoli, in tutto uguali ai BTP nominali, potrà avere unae andrà a sostituire interamente i collocamenti dei CTZ, che da questa asta in poi si intendono sospesi. Pertanto, i nuovi titoli del segmento BTP Short Term, nonché le riaperture degli stessi, verranno sempre proposti insieme ai BTP€i nella prima giornata d’asta del ciclo delle aste di fine mese", si legge in una nota.L'obiettivo è rendere, oltre a conseguire ulteriori margini di flessibilità per la gestione del profilo delle scadenze dei prossimi anni. Per i titoli CTZ attualmente in circolazione, il MEF si avvarrà, viene sottolineato, di tutti gli strumenti di gestione del debito a sua disposizione per garantire il mantenimento di condizioni di ordinato funzionamento delle negoziazioni sul mercato secondario.