Tesla accetterà i bitcoin come forma di pagamento per le sue auto

Tesla

(Teleborsa) - Il fondatore di, Elon Musk, ha annunciato che i clienti dell'azienda di veicoli elettrici potranno ora. "You can now buy a Tesla with bitcoin", ha twittato Musk, aggiungendo che i bitcoin pagati alla societàLo scorso mese Tesla aveva annunciato di aver comprato bitcoin pere di prevedere di iniziare ad accettare la criptovaluta come forma di pagamento per i propri prodotti nel prossimo futuro.Gli acquisti in bitcoin delle auto Tesla saranno possibili anche. Il prezzo del bitcoin è in aumento del 4% a 56.607 dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.