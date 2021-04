Indice PMI, a marzo il manifatturiero italiano si espande ai massimi in 21 anni

(Teleborsa) - Ottimi risultati per l'a marzo, con le condizioni operative migliorate al livello massimo in quasi 24 anni di raccolta dati, secondo IHS Markit. L'indice PMI è infatti aumentato a, dai 57,9 di febbraio e dai 62,4 della stima peliminare. L'indice è risultato quindi ben al di sopra della soglia citica dei 50 punti, sopra la quale si registra espansione, per il nono mese consecutivo.La crescita è stata generale in tutta la regione, con lae iin cima alla classifica. Entrambe le nazioni hanno registrato a marzo PMI a livelli record. Anche l’Austria ha riportato una prestazione particolarmente forte, mentrehanno registrato risultati tra i più alti delle loro rispettive medie storiche (ai massimi degli ultimi 21 anni).Un generale, a seguito del maggiore ottimismo sulle condizioni del futuro economico, ha favorito le espansioni record della produzione e dei nuovi ordini. Gli ultimi dati hanno mostrato come i nuovi(incluso il traffico intra eurozona) siano aumentati per il nono mese consecutivo e ad un livello record per l'indagine.L'ennesimo rafforzamento del commercio, degli ordini e della produzione ha aggiunto ulteriore pressione sulla, già allo stremo, catena di distribuzione, sottolinea IHS Markit. Tutto ciò ha incrementato le: a marzo i costi di acquisto sono aumentati al tasso più elevato in dieci anni."Malgrado la, dove nel corso del mese è stata riportata un'espansione record, la tendenza al rialzo è stata generale in tutta la regione con le aziende che hanno tratto vantaggio dall'aumento della domanda nazionale e dalla rinascita delle esportazioni", ha commentato, Chief Business Economist presso IHS Markit.