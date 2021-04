L'Opec+ si accorda su aumento graduale della produzione. Petrolio scatta in rally

Light crude

(Teleborsa) -ha raggiunto unnei prossimi 3 mesi. Lo annuncia al termine del meeting odierno il gruppo dei produttori di greggio, che comprende il cartello Opec ed i membri esterni come la Russia.I produttori di greggio si sono quindi accordati per unproduttiva attuata nel periodo dell'emergenza Covid, che oggi sottrae circa 7 milioni di barili al giorno al mercato. La decisione è stata assunta dai produttori di petrolio in seguito aal cartello, per fornire una sostenere la ripresa economica, evitare un effetto boomerang eddel petrolio dagli attuali 60 dollari."I Ministri dell'Opec Plus - informa una nota - hannoai livelli di produzione su maggio, giugno e luglio 2021, continuando ad aderire ai meccanismi concordati nel dicembre 2020"., salvo garantire chebarili e verrannoStando alle indiscrezioni, però, la produzione dovrebbe aumentare secondo uncosi definito:barili al giorno abarili abarili a. Aumenti che sembrano averchi attendeva un sostanziale nulla di fatto, sulla convinzione che la ripresa non è ancora consolidata, ecoloro che propendevano invece per un taglio più deciso, in considerazione del riemergere di pressioni inflazionistiche.La decisione di limitare i tagli alla fine si è tradotta in ungeneralizzato dellesulle piazze di scambio internazionali dopo una giornata caratterizzata da una: al Nymex di New York un barile di, in rialzo delmentre ilviene scambiato a, in aumento del