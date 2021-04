LU-VE, cessazione attività liquidity provider

Intesa Sanpaolo

LU-VE

(Teleborsa) - Con riferimento al contratto di sostegno alla liquidità in essere con(ora), sottoscritto in data 21 luglio 2017,comunica l’avvenuta cessazione a partire dalla data odierna del Contratto, concordata con Intesa Sanpaolo in considerazione del mandato in essere di operatore specialista sul MTA conferito dalla Società ad Unione di Banche Italiane (UBI Banca) in data 7 marzo 2017 e in vista della ormai prossima operazione straordinaria di fusione per incorporazione tra Intesa Sanpaolo e UBI Banca.