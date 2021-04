Creval, Collegio non accoglie accuse Credit Agricole a CdA su comunicati OPA e conti

Credit Agricole

(Teleborsa) -ha presentato al collegio sindacale deluna denuncia avente ad oggetto i comunicati stampa della banca valtellinese contenenti le valutazioni preliminari degli advisor sull'. È quanto emerge dal documento di risposta del collegio sindacale del Credito Valtellinese messo a disposizione degli azionisti in vista dell'assemblea del 19 aprile.L'istituto francese accusa il consiglio di amministrazione del Creval di aver" sull'OPA "in modo del tutto improprio, illegittimo e fuorviante" senza aspettare il documento di offerta e attraverso lo "di riportare pretese opinioni di terzi advisors, analisti non identificati".Inoltre, Credit Agricole ha rilevato diversi "profili di anomalia" nei conti. I fatti censurati sono stati segnalati anche alla Consob, emerge dalla risposta dei sindaci all'Agricole, che hanno ritenuto non fondata la denuncia sui risultati e hain relazione ai comunicati OPA".