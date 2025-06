Da Prysmian a Enel: chi sono le Top Picks di Intesa per il secondo semestre

Intesa Sanpaolo

Allianz

Banco BPM

Crédit Agricole

Eiffage

Enel

Ferrari

Fincantieri

Finecobank

Interpump Group

Maire

Prysmian

(Teleborsa) - Gli analisti dicercano le cosiddette "", aziende ben posizionate per la seconda metà dell'anno. Si tratta di aziende con qualità altamente distintive, se non uniche, per affrontare con successo la triplice sfida del 2025 (geopolitica, macroeconomica e commerciale).Tuttavia, il mix di un EUR/USD più forte, un contesto tariffario più restrittivo e una prospettiva economica statunitense più debole ha portato gli analisti addei Super-Campioni: dall'"esposizione prioritaria" ai consumatori statunitensi, ora è inclusa l'Eurozona (ad esempio, l'espansione fiscale in Germania) e la Cina.Per quanto riguarda il, il focus è sulla bassa sensibilità ai tassi di interesse, sulla qualità superiore degli asset, sulla solida remunerazione del capitale e su una solida rete di distribuzione.Ledi Intesa Sanpaolo per il secondo semestre del 2025 sono:, Prada,