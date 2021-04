USA, +916 mila occupati a marzo: dato più alto in sette mesi

(Teleborsa) - Superiore alle aspettative la creazione di posti di lavoro in USA a marzo. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, ildal 6,2% precedente e rispetta il consensus che indicava un 6%.Sono statinei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a febbraio erano state create 468 mila buste paga. Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è superiore al consensus che indicava un aumento di 647 mila posti di lavoro.Il dato è ile testimonia la ripresa dell'economia statunitense. "La crescita del lavoro è statanel mese di marzo - sottolinea il Bureau of Labour Statistics - e guidata dai guadagni nei settori del tempo libero e dell'ospitalità, nell'istruzione pubblica e privata e nelle costruzioni". In particolare,hanno mostrato i maggiori guadagni del mese con 280.000 nuovi posti di lavoro. Bar e ristoranti hanno aggiunto 176.000 posti mentre arte, intrattenimento e ricreazione hanno contribuito con 64.000 unità al totale.La crescita è sopra le attese nel settore, essendo stati ricreati 780 mila di posti di lavoro (era previsto un aumento di 575 mila), dopo la crescita di 558 mila registrata a febbraio. Gli occupati del settoresono saliti di 53 mila unità, al di sopra del consensus che indicava un aumento di 33 mila, e si confrontano con i 18 mila del mese precedente.