Italia, tasso di disoccupazione al 10,2%. In un anno persi 945 mila occupati

(Teleborsa) - A febbraio, interrompendo il trend negativo che, tra settembre 2020 e gennaio 2021, ha portato alla perdita di oltre di 410 mila occupati. Lo rileva l'Istat, il quale sottolinea anche che dopo due mesi di forte aumento, cala leggermente il numero di disoccupati., da febbraio 2020 a febbraio 2021, gli(il calo ha riguardato uomini, donne, lavoratori dipendenti, autonomi e tutte le classi d'età) e parallelamente sono cresciuti i disoccupati (+21 mila) e, soprattutto, gli inattivi, di oltre 700 mila unità. Rispetto a febbraio 2020, il tasso di occupazione è più basso di 2,2 punti percentuali e quello di disoccupazione è più alto di 0,5 punti.L'occupazione a febbraio 2021 è stabile sia tra le donne sia tra gli uomini, cresce tra i dipendenti permanenti e gli under 35, mentre scende tra i dipendenti a termine, gli autonomi e chi ha almeno 35 anni. Stabile anche il. Il tasso di disoccupazione scende al 10,2% (-0,1 punti) e tra i giovani al 31,6% (-1,2 punti).Diminuisce lievemente anche il numero di inattivi (-0,1% rispetto a gennaio, pari a -10mila unità) per effetto, da un lato, della diminuzione tra le donne e chi ha almeno 25 anni e dall'altro della crescita tra gli uomini e i 15-24enni. IlLe ripetute flessioni congiunturali dell'occupazione - registrate dall'inizio dell'emergenza sanitaria fino a gennaio 2021 - hanno determinato un crollo dell’occupazione rispetto a febbraio 2020 (-4,1% pari a -945 mila unità), evidenzia l'istituto di statistica. La diminuzione coinvolge uomini e donne,(-590 mila) e(-355 mila) e tutte le classi d’età. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 2,2 punti percentuali.Nell'arco dei dodici mesi, crescono le persone in cerca di lavoro (+0,9%, pari a +21mila unità), ma soprattutto glitra i 15 e i 64 anni (+5,4%, pari a +717mila).