Garofalo Health Care, perfezionato closing acquisto Clinica S. Francesco

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -(GHC) ha perfezionato il closing per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Clinica S. Francesco e di tutti i suoi asset immobiliari strumentali, dalla società Epifarm, interamente controllata dalla famiglia Perazzini.L’acquisizione - spiega una nota - è stata effettuata per il tramite di una società veicolo denominata GHC Project 6 interamente controllata da GHC. Il nuovo azionista si è costituito in Assemblea immediatamente dopo il closing dell’operazione per nominare l’attuale Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente.Per il pagamento del prezzo, GHC ha utilizzato sia la cassa disponibile, che include le risorse rinvenienti dall’operazione di aumento di capitale riservato tramite ABB eseguita il 21 gennaio 2021, sia un finanziamento bancario sottoscritto con Crèdit Agricole Italia e finalizzato esclusivamente all’attività di M&A.GHC è stata assistita per gli aspetti di natura legale dall’Avv. Patrizia Crudetti e per gli aspetti di natura fiscale e finanziari da Crowe Bompani. I venditori sono stati assistiti dallo Studio Legale Gianni & Origoni per gli aspetti di natura legale e dallo Studio Del Bue e dallo Studio Baso per gli aspetti di natura fiscale e finanziaria.