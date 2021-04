Jet2.com no voli internazionali fino al 23 giugno

(Teleborsa) - Nonostante il Regno Unito stia operando per garantire la ripresa dei voli,, CEO diha annunciato che la compagnia aereaIn un comunicato, Jet2.com sottolinea di non essere in grado di sapere quando potrà iniziare a volare e dove. Ai passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli, sarà annullata automaticamente la prenotazione prevedendo il rimborso completo ed eventualmente aiutare i passeggeri a riprenotare le vacanze.