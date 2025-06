Juventus e Adidas prolungano partnership tecnica fino a giugno 2037

Juventus Football Club

adidas

(Teleborsa) -, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, hafino al 30 giugno 2037.L'attuale contratto di partnership tecnica - valido fino al 30 giugno 2027 - non subisce modifiche; il, a partire dalla stagione sportiva 2027/2028 e fino alla stagione sportiva 2036/2037 (inclusa).Durante tale periodo, adidas continuerà ad essere il partner tecnico di tutte le squadre Juventus, a fronte di un, per la durata dell'accordo, di. Tale importo non include le royalties addizionali al superamento di determinati volumi di vendita né eventuali componenti variabili legate ai risultati sportivi; tenendo conto di tali elementi, e nel presupposto di performance sportive in linea con il Piano Strategico 2024/2025-2026/2027, il corrispettivo annuo complessivo del nuovo contratto è stimato essere nel range di quello del contratto attualmente in vigore.