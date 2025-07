Appello Ryanair ai governi UE per riformare servizi di controllo del traffico aereo

Ryanair

(Teleborsa) -rilancia il grido d’, chiedendo ai singoli Governi dell’area continentale e alla UE diper introdurre una riforma, prevedendo un miglioramento della gestione e dell’organico. Questo appello arriva in concomitanza con la pubblicazione dellada parte di Ryanair, che evidenzia comecontinuino a essere iin termini di ritardi, a causa dell’incapacità dei rispettivi Ministeri dei Trasporti di garantire un'adeguata gestione e dotazione di personale nei loro servizi di controllo del traffico aereo. Nel mese di giugno sono stati oltre 26.000 i voli in ritardo in Francia, che hanno coinvolto 4.7 milioni di passeggeri. In Spagna 10mila in meno, con impatto su tre milioni di passeggeri. Dati negativi anche in Germania (oltre 7,500 voli e 1,3 milioni di passeggeri penalizzati; poco meno di tremila voli in Portogallo e Regno Unito e mezzo milione di passeggeri interessati in ognuno dei due Paesi.Le performance negative di questi fornitori di servizi ATC vengono messa in evidenza dal servizio di controllo del traffico aereo di gran lunga migliore offerto da(senza cattiva gestione o carenza di personale), comeche quest’anno hanno causato il minor numero di ritardi in Europa. Se questi Stati riescono a gestire e dotare adeguatamente di personale i propri servizi ATC e a– chiede Ryanair - perché i passeggeri non dovrebbero aspettarsi un servizio simile da parte dei fornitori di servizi di controllo del traffico aereo francesi, spagnoli, tedeschi, portoghesi e britannici che, pur essendo ben finanziati (dalle compagnie aeree), risultano invece gestiti in modo irrimediabilmente scorretto?che garantisca unai servizi di controllo del traffico aereo, ma i ritardi causati dagli ATC stanno peggiorando. Ryanair invita tutti i passeggeri a visitare la pagina web "Il controllo del traffico aereo ha rovinato il tuo volo" e a chiedere ai rispettivi Ministri dei Trasporti nazionali di intervenire per gestire in modo adeguato e con il personale adeguato i servizi ATC nazionali, al fine di evitare ritardi inutili durante l’estate."Il tema dei servizi Atc è senza dubbio una delle criticità ancora irrisolte – dichiara, Head of Communications Italy Ryanair Ed è un discorso che riguarda l’intero continente europeo, con servizi più efficienti ed altri meno. Riteniamo che i servizi ATC in tutta Europa debbano essere messi nelle condizioni di poter operare al meglio, anzitutto attraverso una adeguata dotazione di personale. Ogni anno gli ATC sottorganico sono responsabili di oltre il 90% dei ritardi dei voli in Europa, causando anche un aumento del 10% delle emissioni nel settore aereo europeo. Ryanair chiede di intervenire per mettere fine alle carenze di personale e migliorare, nel complesso, la gestione dei servizi ATC in Europa. È possibile farlo e l’esperienza di alcuni Paesi europei sta lì a dimostrarlo. Anche alla luce del guasto tecnico che ha interessato il centro ATC di Milano lo scorso sabato 28 giugno, che ha determinato il ritardo o la cancellazione di 60 voli Ryanair e ha colpito ingiustamente oltre 10.000 dei nostri passeggeri, torniamo a chiedere alla Commissione Europea e ai Ministri degli Stati membri di intervenire con urgenze per riformare i servizi ATC e migliorarne le performance".