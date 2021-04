Digitalizzazione, Tim: su Rai Play la docuserie sul "Risorgimento Digitale" degli italiani

TIM

(Teleborsa) - Otto storie per raccontare il ‘Risorgimento Digitale’ degli italiani con unache andrà in onda suil prossimo ottobre. È il progetto presentato questa mattina dain un evento in streaming. "Un viaggio speciale alla scoperta del Paese che ha cambiato abitudini e stile di vita grazie a Internet e alle nuove opportunità offerte dall’innovazione", si legge in una nota diffusa a seguito della conferenza stampa a cui hanno partecipato, Presidente di TIM,, Direttore RaiPlay e Digital,, Responsabile TIM Academy & Development e, giornalista e ideatore del progetto. Il titolo della nuova serie sarà ‘’.Nel corso dell’incontro è stato spiegato che l’obiettivo della docuserie è realizzare una, attraverso le storie più significative di chi ha acquisito una maggiore consapevolezza dei vantaggi dellanella vita di tutti i giorni. Storie di studenti, docenti, medici, artigiani, commercianti che hanno compreso come l’impatto dellain corso genera benefici in molti ambiti. Sul sitosono disponibili tutte le informazioni per candidarsi dal 13 al 26 aprile al progetto. Ogni episodio, della durata di circa 25 minuti, si aprirà con un viaggio e l’incontro con il protagonista: da qui il racconto della storia e la scoperta di come è cambiata la vita e come la tecnologia ha rappresentato una concreta opportunità di crescita non solo del protagonista ma anche del suo mondo di riferimento.“Operazione Risorgimento Digitale è stata lanciata alla fine del 2019 per accompagnare la digitalizzazione del Paese con un progetto che divulgasse le nuove conoscenze tra tutte le fasce di popolazione e in tutto il territorio, affinché nessuno rimanesse indietro – ha dichiarato, Presidente di TIM. In questo arco di tempo abbiamo costruito molto e siamo orgogliosi di fare un ulteriore passo avanti insieme alla Rai. Negli anni ‘50 il mai dimenticato Maestro Manzi dagli schermi Rai diede un contributo importante ad alfabetizzare mezza Italia e a completare l’unificazione del Paese. Oggi il nuovo alfabeto è quello digitale. Questa è la sfida. Attraverso la grande alleanza di Operazione Risorgimento Digitale ci mettiamo a disposizione del Paese per colmare le disuguaglianze di conoscenza, di pari passo con lo sviluppo delle infrastrutture di rete sul territorio”.“Il racconto di come, a partire da un’emergenza così grave come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, si sia generata innovazione insieme a una nuova e più diffusa cultura digitale, è un racconto bellissimo, positivo, autentico – ha dichiarato, Direttrice RaiPlay e Digital – Per questo siamo felici che la “casa” di queste storie sia RaiPlay, la piattaforma del Servizio Pubblico, che tra i suoi obiettivi ha anche quello di promuovere l’alfabetizzazione digitale del suo pubblico, in particolare di quello più tradizionale.”