Circle, contratto da 180 mila euro per digitalizzazione di importante porto del Mediterraneo

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha siglato unper l'avvio di un ambizioso progetto di digitalizzazione in collaborazione con un'importante Autorità Portuale del Mediterraneo.Il progetto prevede lo, che spaziano dalla digitalizzazione del traffico ferroviario e veicolare, all'ottimizzazione della Pianificazione delle attività di manovra ferroviaria nel contesto Portuale, fino all'implementazione di un sistema di "Digital Twin" per la simulazione degli scenari relativi alle infrastrutture portuali."Questo contratto rappresenta un ulteriore riconoscimento del nostro impegno per la trasformazione digitale della logistica portuale mediterranea - ha dichiarato il- Attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate e soluzioni interoperabili, supportiamo i porti nella transizione verso modelli operativi più efficienti, sicuri e sostenibili, perfettamente allineati alle politiche europee".