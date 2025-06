Il Verde e il Blu Festival: innovazione, sostenibilità e futuro digitale al centro del dibattito

(Teleborsa) - Si è aperta oggi a Roma la, l’appuntamento di riferimento sui temi legati alla sostenibilità e all'innovazione digitale promosso da. Tante le occasioni di confronto e riflessione sullegrazie al contributo di interlocutori di rilievo, tra cuiLae` uno dei temi della prima giornata di lavori, con approfondimenti sulle nuove strategie e i nuovi strumenti finanziari a disposizione degli investitori al servizio della transizione sostenibile. Altro tema, e`e in particolare delle, con l’obiettivo di preservare questo bene prezioso per le generazioni future.La seconda giornata sara` l’occasione per parlare dell’, tra nuove competenze e necessita` di formazione, ma anche della normativa in materia di transizione energetica. Durante il panel dedicato ai distretti produttivi, si vedra` come questi possano diventaretra strategie di reshoring per riportare la produzione nei paesi d’origine e le ultime innovazioni che stanno rivoluzionando i processi produttivi.Ilguidera` le tavole rotonde dedicate ad analizzare come sara` la mobilita` del futuro. Secondo i dati, lae rappresenta un passo verso la riduzione delle emissioni e l’alleggerimento del traffico urbano. Grande attenzione e` rivolta aiil 55% degli italiani e` pronto ad adottarne l’uso, motivato dalla consapevolezza dell'importanza di ridurre le emissioni di gas serra e dalla possibilita` di risparmiare sui costi del carburante nel lungo termine. In materia di veicoli autonomi, pero`, solo il 30% dei rispondenti italiani si dice favorevole all’uso.Anche se l'Italia dimostra un forte impegno verso l'adozione di soluzioni di mobilita` sostenibili, con una propensione significativa per l'uso dei mezzi pubblici e l'interesse crescente per i veicoli a zero emissioni, affronta ostacoli comecioe` di mobilita` che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato accessibili in un unico canale digitale, ritenuta vantaggiosa da piu` del 50% dei rispondenti italiani.Ilguidera` poi la tavola rotonda su rischi e opportunita` di un’amministrazione sempre piu` digitale, da cui e` emersa la richiesta di una maggiore vicinanza e accessibilita` alla PA. Il desiderio del 92% degli italiani di vivere nella "", dove tutti i servizi essenziali siano raggiungibili in 15 minuti a piedi o in bici, si scontra con la realta` del 54,9% degli utenti utilizza ancora l'automobile per accedere ai servizi. Servizi e pubblica amministrazione risultano quindi ancora distanti: il 50% degli italiani denuncia un eccessivo carico burocratico nell'interazione con la PA e, nonostante il crescente uso del digitale (41,5%), la modalita` fisica resta prevalente (52,83%). Un tema importante per il futuro della digitalizzazione restera` quello dell’Dall’analisi, emergono tre preoccupazioni principali rispetto alla digitalizzazione: la perdita del contatto umano (64,86%), il rischio di esclusione digitale per fasce vulnerabili (62,16%) e i timori legati alla sicurezza dei dati personali (54,05%)."La sostenibilita` non e` un limite, ma una possibilita`. NonIn fondo, e` questo il senso profondo della sostenibilita`: una possibilita` di esistere ancora, come genere, nel futuro" dichiara"Se la sostenibilita` entra nella strategia di societa` e organizzazioni, diventa un investimento, una garanzia di resilienza e una leva concreta di profitto. E` questo il grande bivio del business contemporaneo – dichiara- Non si tratta di scegliere tra profitto e persone, tra efficienza ed empatia, tra tecnologia e umanita`. Si tratta diper cio` che e` sempre stata: una forma di cura collettiva".