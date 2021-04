Covid, UE punta a vaccini a mRna. Ancora tante vittime in Italia

Pfizer

Johnson & Johnson

Moderna

(Teleborsa) -consegneràdel previsto nel secondo trimestre all'Unione europea, facendo arrivare il totale per i tre mesi a giugno a 250 milioni. Lo ha annunciato oggi la società statunitense assieme alla Commissione europea, sottolineando che le dosi erano previste per l'ultimo trimestre dell'anno. Ciò consentirà di bilanciare le 55 milioni di dosi diche sono state momentaneamente sospese, in scia alla decisione delle autorità americane.Oggi la Commissione UE ha anche annunciato che la definizione di nuovi contratti per i vaccini che serviranno nei prossimi anni si dovrebbe concentrare su quelli di Pfizer e, più facilmente modificabili e quindi adattabili alle varianti che sono già sorte e continueranno a emergere. "Dovremo sviluppare vaccini adattati alle nuove varianti, presto e in quantità sufficienti. Tenendo questo a mente, dobbiamo focalizzarci sulle tecnologie che hanno dimostrato il loro valore: i(come Pfizer e Moderna, ndr) sono un caso chiaro", ha detto la presidente dell'esecutivo UE,Intanto i Paesi del Vecchio Continente continuano ad andare in ordine sparso per quanto riguarda AstraZeneca. Oggi laha annunciato che sospenderà definitivamente l'uso del vaccino. La Danish Health Authority ha affermato che gli studi condotti nelle ultime settimana hanno mostrato una frequenza più alta del previsto didi sangue dopo la somministrazione del vaccino, colpendo circaNel frattempo, sonoore in Italia con 334.766 tamponi molecolari e antigenici elaborati. In leggero aumento il rapporto positivi/tamponi totali a 4,8% (ieri 4,4%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno raggiunto i 3.809.193.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 115.557 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati inoggi sono 36 in meno, 3.490 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 583 in meno rispetto a ieri (sono 26.369 in totale).