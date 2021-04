Goldman Sachs svetta sul Dow Jones dopo trimestrale

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con una 342,3. La banca d'affari statunitense è lagrazie alla trimestrale oltre le attese che ha presentato oggi . Goldman Sachs ha registrato ricavi per 17,7 miliardi di dollari e un utile netto di 6,84 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2021.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 348,4 e successiva a quota 365,6. Supporto a 331,2.