Grande rialzo per Moderna. Sta studiando terza dose booster

(Teleborsa) - Ottima la performance della, che si attesta a 156,1 con un. Il CEO della società, Stephane Bancel, ha detto oggi che spera di avere unCovid a due dosi disponibile per l'autunno. Moderna aveva già annunciato di stare lavorando a una terza iniezione di vaccino anti-Covid, definita dose ""."Voglio assicurarmi che ci siano vaccini boost disponibili in autunno in modo da proteggere le persone mentre entriamo nella prossima stagione autunnale e invernale negli Stati Uniti", ha detto Bancel in un'intervista alla CNBC. Il mese scorso, il National Institutes of Health ha iniziato a testare dei vaccini che Moderna intende utilizzare come terza iniziazione, con l'obiettivo dianche contro le varianti che stanno emergendo.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 158,2 e successiva a 163,2. Supporto a 153,2.