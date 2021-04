Filiera Italia, Scordamaglia: "Industria alimentare a -2%, aprire ristoranti solo all’aperto non è soluzione"

(Teleborsa) - "La serrata dei ristoranti e la successiva ripresa a singhiozzo non ha fatto bene al fatturato dell'industria alimentare". È quanto afferma, commentando un'che mostra unrispetto allo scorso anno per il mese di febbraio. Valore in controtendenza considerando un aumento per l'industria in generale dello 0,9%."È un risultato che però ci aspettavamo – precisa–. Non poteva andare diversamente con i ristoranti costretti a lavorare solo a pranzo rinunciando fino all'80% del loro fatturato". Un effetto domino annunciato che fin dall'inizio – sottolinea Filiera Italia – ha pesato sull'intera filiera agroalimentare.SulleFiliera Italia frena l'entusiamo. "Bene apertura a pranzo e cena, ma limitare tale attività all'aperto vuol dire un: e con forti penalizzazioni di aree geografiche italiane che per condizioni meteo sono fisiologicamente meno organizzare ad operare all'esterno. All'esterno o al chiuso quello che conta è il rispetto delle regole. Confidiamo – conclude Scordamaglia – che già nelle prossime settimane con misure di sicurezza anche più severe (prenotazione obbligatoria etc) e con il decollo della campagna vaccinale venga consentito ai ristoranti di tornare alla piena attività".