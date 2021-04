Tod's, LVMH aumenta quota fino al 10%

LVMH

Tod's

(Teleborsa) -, consolidando la ventennale amicizia fra le famiglie Arnault e Della Valle. La società Diego Della Valle & C S.r.l. ha sottoscritto con Delphine S.A.S. (LVMH) un contratto per laTod's, pari alsociale. LVMH già possiede il 3,2% del capitale di Tod’s. L’operazione sarà eseguita il 28 aprile 2021.Ilper azione è di, pari al prezzo medio ponderato per il volume di azioni Tod’s dei quindici giorni di negoziazione precedenti la data di sottoscrizione.A seguito del completamento dell’operazione, Diego Della Valle deterrà, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 63,64% del capitale sociale di Tod’s e"L’amicizia con Diego Della Valle e la sua famiglia risale ad oltre 20 anni fa. E’ un legame forte, cementato da valori umani e professionali comuni. Siamo molto contenti di rafforzare ancora di più questa partnership", ha commentatodal canto suo ha aggiunto "la condivisione dei valori del lusso, della qualità e della desiderabilità dei prodotti potrà essere un ottimo motivo per pensare ad eventuali opportunità da cogliere insieme nel futuro".