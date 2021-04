Recovery, Bonomi: contano riforme non miliardi

(Teleborsa) - Secondo il Presidente di Confindustriaper rilanciare il Paese bisogna partire dalle, già con il decreto di maggio, ed è necessario poi coinvolgere le imprese private nell'attuazione delIn una intervista rilasciata al Corriere della Sera, Bonomi individua quello che manca nel piano del Recovery, illustrato ieri dal Premier Draghi alla Camera, ossiaCredo sia nell'interesse del presidente Draghi aprire su questo un'interlocuzione con il: lo svincola da chi vuole solo lo status quo".Bisogna poi chiarire come saranno fatte leCon i fondi del Recovery Fund, "laQuindi la mia domanda è: quali riforme faremo per scaricare a terra quei duecento miliardi?", si domanda il numero uno di Viale dell'Astronomia per il quale centrale è capire "come verranno coinvolti i privati nella realizzazione per esempio del cloud o della transizione energetica; e come si scriveranno i bandi per le imprese."Il punto del piano - dice il Presidente di Confindustria - è mettereperchè facciano daDunque dobbiamo capire come il governo intende eseguire le riforme". "Perchè se poi le imprese non capiscono e non condividono, gli investimenti privati non arrivano" aggiunge. "L'Italia non diventa attrattiva. Ile quindi il".Lavoro capitolo a parte: "Si cerca di difendere iVere politiche attive del lavoro questo Paese non ne ha mai fatte, salvo quelle legate al reddito di cittadinanza che non hanno funzionato. E come si pensa di risolvere? Assumendo nella pubblica amministrazione". "Se l'obiettivo è aiutare cittadini e imprese di fronte allaPossiamo mettere i miliardi che vogliamo in quest'area del