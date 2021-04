Eventi e scadenze del 28 aprile 2021

Acsm-Agam

Aeffe

Almawave

Apple

Aquafil

Atlantia

Biesse

Boeing

Cellularline

Cembre

Costamp Group

Cover 50

Dhh

Digital Magics

Doxee

Ebay

Facebook

Fiera Milano

Fineco

Finlogic

Ford Motor

Fos

Fullsix

Gibus

Giglio Group

Grifal

Hera

H-Farm

Il Sole 24 Ore

Intesa Sanpaolo

Labomar

Logitech International

Maps

MARR

Mittel

Moderna

Mondadori

Net Insurance

Paramount

Prysmian

Ratti

Restart

Saipem

Sanofi Spon Ech Rep

Snam

Solutions Capital Management Sim

Sostravel.Com

Sourcesense

Spotify Technology

Trevi

UnipolSai

Vimi Fasteners

Yum Brands

Zignago Vetro

(Teleborsa) -FinTech World Forum 2021 - Conferenza in modalità virtualeAssemblea dei presidenti delle Camere di commercio - L'incontro, che si svolgerà in streaming, farà il punto sulle nuove sfide che attendono il Paese con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per delineare il contributo che potrà essere fornito dalle Camere di commercio. Introduzione del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Intervengono il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, e il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo GiorgettiFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellCNEL - Assemblea - In collegamento telematicoFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiG20 - Seondo Environment Senior Officials' meeting- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Assemblea dei soci (unica convocazione)- Assemblea: Assemblea degli azionisti in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 29 aprile 2021)- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo: Q1 2021 Earnings Call- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio precedente- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio 2020- CDA: Bilancio- Assemblea: Meeting annuale degli azionisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione), con conseguente stacco dell’eventuale dividendo nel mese di maggio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Media briefing con il CEO Stefano Cao, in occasione della presentazione dei Risultati finanziari trimestrali del 1Q2021.- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine dell’Assemblea- Assemblea: Bilancio di esercizio 2020; Delibera destinazione utile dell’esercizio 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021 (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio (seconda convocazione)Tesoro - Asta BOT