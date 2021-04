Future USA positivi dopo dati macroeconomici

Apple

(Teleborsa) - L'andamento dei future USA indica che la seduta odierna del. I future sugli indici azionari puntano al rialzo dopo la diffusione di diversi dati macroeconomici: diminuiscono ancora le richieste di sussidi alla disoccupazione e il PIL americano è salito del 6,4%, contro aspettative per +6,1% , nel primo trimestre del 2021.Il contratto sulè in rialzo dello 0,51% a 33.899 punti, mentre quello sulloguadagna lo 0,76% a 4.208 punti. Il derivato sulè invece il migliore, registrando un rialzo dell'1,17% a 14.052 punti.Tra le aziende che hanno fornito i risultatisono in rialzo nel premarket, mentreperdono terreno.