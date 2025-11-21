Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 18:45
24.327 +1,14%
Dow Jones 18:45
46.472 +1,57%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

New York: positiva la giornata per Merck

Scambia in profit la società chimico-farmaceutica, che lievita del 3,49%.
