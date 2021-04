Maire Tecnimont, utile primo trimestre balza del 62,3%

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Il primo trimestre disi chiude con undi euro in aumento del 62,3%. Isono invece scesi dell'11,4% a 625,7 milioni.L’ Ebitda è pari a 37,8 milioni in decremento dell’11% a seguito dei minori volumi consuntivati nel primo trimestre, con conseguente maggiore incidenza dei costi di struttura. Il(Ebit) è pari a 27,9 milioni che, seppur in decremento del 10,8% per effetto dei minori volumi di produzione, esprime un miglioramento in termini di marginalità poiché rappresenta il 4,5% rispetto al 4,4%.Il Risultato netto della gestione finanziaria esprime oneri netti per 2,2 milioni rispetto a 15,4 milioni.L’è pari a 25,7 milioni, a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a 8 milioni.Laal 31 marzo 2021 mostra un indebitamento netto pari a 80,4 milioni in miglioramento di 36,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2020 grazie alla generazione di cassa operativa dei progetti in portafoglio."In considerazione delle nuove acquisizioni consuntivate già nei primi mesi del 2021 e destinate ad essere avviate operativamente nelle prossime settimane, dei contratti in portafoglio in corso di esecuzione e tenuto altresì conto delle geografie nelle quali sono in corso le attività operative, assumendo una progressiva riduzione degli impatti delle restrizioni ancora in essere per prevenire la diffusione della pandemia" la società stima nei prossimi trimestri "con una marginalità in linea con quella mediamente espressa nel corso dei primi mesi del 2021".