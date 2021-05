Mediobanca inclusa nel S&P Europe 350 ESG Index

Mediobanca

(Teleborsa) -è stata inclusa all'interno dell'indice S&P Europe 350 ESG con efficacia a partire da oggi. Lo rende noto l'istituto di Piazzetta Cuccia sottolineando che l'inclusione è frutto del ribilanciamento dell'indice promosso da S&P Dow Jones che ogni anno seleziona le migliori emittenti in relazione ai criteri di sostenibilità, adeguatamente ponderati ai rispettivi livelli di capitalizzazione.“L’inclusione in uno dei più importanti indici ESG a livello globalee favorirà l’aumento degli investitori istituzionali ESG nell’azionariato del gruppo Mediobanca – commenta. L’impegno all’integrazione dei criteri di sostenibilità nel modello di business è un percorso delineato nel Piano al 2023 che ha visto, già nel 2021, il raggiungimento di importanti traguardi come la carbon neutrality, l’emissione del primo green bond e il miglioramento del profilo ESG del Gruppo.la promozione dell’inclusione sociale e della tutela ambientale”.Sempre in ambito ESG recentemente Mediobanca è risultata best in class per valorizzazione della presenza femminile in Cda (40%) superando la media del mercato (37% per le banche quotate e 15% per le non quotate). Un risultato emerso da un’analisi dell’Osservatorio interistituzionale di Banca d’Italia e Consob sulla alla presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane.