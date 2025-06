GRUPPO FS, al terzo posto nella TOP10 dell'ESG Identity Corporate Index 2025

(Teleborsa) -dell’ESG Identity Corporate Index 2025, distinguendosi tra le migliori aziende non quotate per l’integrazione dei criteri ESG nelle proprie strategie. L'(ESG.ICI) è il primo indice quantitativo che misura l’identità ESG di un’azienda prendendo in considerazione dieci ambiti chiave: codici di autodisciplina; diversity nel board; integrazione dei criteri ESG nelle strategie e nei sistemi retributivi; stakeholder engagement, piani di successione; finanza sostenibile; cultura e gestione del capitale umano in ottica ESG, governance digitale ed etica dell’intelligenza artificiale.I risultati dell’index sono stati presentati il 18 giugno a Milano nel corso della ESG Business Conference. Tra gli interventi, anche quello di Lorenzo Radice, responsabile Sustainability Reporting & Compliance del Gruppo FS, che si è concentrato sulla gestione sostenibile della catena di fornitura. Dal 2018, infatti, FS ha avviato un progetto strutturato per integrare criteri ambientali e sociali nei processi di approvvigionamento, con l’obiettivo di migliorare progressivamente le performance di sostenibilità dei propri fornitori. Oggi, il sistema di valutazione dei fornitori è supportato da una piattaforma digitale dedicata, messa a disposizione gratuitamente per operatori economici e partner della supply chain.Il posizionamento nell’ESG Identity Corporate Index conferma le rafforza un percorso orientato a generare impatti positivi e misurabili su ambiente, persone e territori, in coerenza con una visione di sviluppo responsabile e di lungo termine.Nell’ESG.ICI, ai vertici delle società non quotate, ci sono, insieme a FS Italiane, BNL Paribas al primo posto e CDP al secondo. A guidare la graduatoria delle aziende quotate ci sono invece Erg, Hera e Snam.