Coronavirus in Italia, tasso positività al 2,9%. Ancora molte vittime

(Teleborsa) - SonoCoronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore a fronte ditamponi effettuati, tra molecolari e antigenici con il tasso di positività alAncora alto, purtroppo, ilContinua a calare, per fortuna, la"Noi dobbiamo offrireper garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza . A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio", ha detto ilintroducendo le conclusioni del G20 del Turismo.Per quanto riguarda ilè già stato ribadito che c'èdi rivedere lesulla base dell'andamento dei contagi. Io sono ragionevolmente fiducioso che la misura in tempi brevi possa essere rivista. Così il Ministro del Turismo,nella conferenza stampa dopo la riunione interministeriale con gli altri colleghi stranieri del G20 in un momento così difficile per il settore.Complessivamente, sonole dosi disomministrate nel nostro Paese ad oggi, secondo l’ultimo aggiornamento del report del governo. Il totale delle persone vaccinate in Italia sale a 6.379.737. Sono state utilizzate l’85,6% delle dosi di vaccino consegnate. Ain questo momento è lala prima per dosi utilizzate, l’89,3% di quelle ricevute. che balza in testa alle somministrazioni in percentuale alle dosi consegnate a pari merito con leIn totale le somministrazioni di vaccino in Lombardia sono state 3.639.483 a fronte diintanto, ha avviato l'esame (in "rolling review") del vaccino sviluppato dalla. Lo annuncia l'Agenzia europea su Twitter. Avviato l'esame del siero inattivato - Vero cell - sviluppato da Sinovac Life Sciences Co. Il richiedente Ue è Life'On S.r.l. Si specifica nella nota. La decisione si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio e clinici che suggeriscono come il vaccino inneschi la produzione di anticorpi che prendono di mira Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, e può aiutare a proteggere dalla malattia. L'Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi.continuerà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per unaall'immissione in commercio.