Performance ESG, Gaia Rating promuove ACEA

ACEA

(Teleborsa) - La società multiserviziha ottenuto 78 punti su 100 nella valutazione complessiva delle(Environmental, Social, Governance) da parte di Gaia Rating, agenzia francese che valuta i risultati non finanziari e l'efficace integrazione delle politiche di sostenibilità nel governo d'impresa.ACEA si posiziona al settimo posto su un totale di 512 aziende in quanto a performance complessiva sui temi di sostenibilità (Governance, Social, Environmental ed External Stakeholders),e restando al di sopra delle medie di settore."Particolarmente positivo il riconoscimento ottenuto sull'con un punteggio complessivo di 90/100, seguito da External stakeholders, criterio che valuta le relazioni con le principali parti interessate (fornitori, clienti e comunità locali), con un punteggio di 79/100", sottolinea la società italiana in una nota.