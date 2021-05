Stellantis corre in Borsa dopo risultati

Stellantis

(Teleborsa) - Brillain Borsa con un aumento del 2,98%, che attesta la casa d'auto in vetta al FTSE MIB. La performance è sostenuta dagli ottimi risultati trimestrali annunciati stamattina, che vedono una crescita solida di ricavi e consegne.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 14,06 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 14,44. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 13,82.