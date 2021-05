Goldman Sachs, creata una divisione di trading dedicata alle criptovalute

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche d'affari del mondo, ha creato una, fornendo un altro segnale dell'interesse della grande finanza per il mondo crypto, nonostante tanti banchieri storcano ancora il naso davanti a questo trend. Soltanto due giorni fa Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, ha ribadito di non essere "un supporter del Bitcoin" e di non avere "nessuno interesse" in esso, anche se ha ammesso che i clienti sono invece interessati alle criptovalute.Giovedì, Goldman Sachs ha informato il personale dell'area mercati che un desk di trading di criptovalute - di nuova creazione - aveva, secondo una nota interna ottenuta da CNBC. In particolare, il nuovo team è inserito all'interno della divisione di trading delle valute globali e dei mercati emergenti della banca, il quale riporta a Rajesh Venkataramani, autore del memo."Guardando al futuro, mentre continuiamo ad(delle criptovalute, ndr), anche se in modo misurato, stiamo inserendo selettivamente nuovi fornitori per aiutarci ad espandere la nostra offerta", si legge nella nota. "Inoltre, ieri abbiamo lanciato la nuova dashboard Digital Assets che fornisce ai nostri clienti dati e notizie sul mercato delle criptovalute giornaliere e intraday", ha proseguito Venkataramani, invitando i suoi dipendenti a "mettere in evidenza la dashboard ai clienti".Sebbene diverse banche, tra cui Goldman Sachs e, avessero già annunciato piani per offrire investimenti in Bitcoin ai clienti delle loro divisioni di, finora non avevano ancora allargato la loro offerta alle operazioni di trading, fa notare CNBC.