Goldman Sachs: improbabile che domanda industriale europea di gas torni mai a livelli pre-crisi

(Teleborsa) - I drastici tagli alle esportazioni di gas naturale russo verso l'Europa nel corso del 2022 hanno ridotto la quota russa nell'approvvigionamento di gas dell'Europa nord-occidentale all'8%, dal precedente 26%, ma l'diversificando completamente verso altre fonti. Lo sostienein una ricerca sul tema, facendo notare che i prezzi del gas e dell'elettricità da inizio anno rimangono rispettivamente del 123% e del 119% superiori alla media pre-crisi energetica.Gli aumenti delle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) non sono riusciti nemmeno lontanamente a compensare la perdita di gas russo, costringendo il mercato a bilanciarsi attraverso la distruzione della domanda, ma "", dice Goldman Sachs."E non perché il gas russo proveniente dal gasdotto possa tornare a fluire verso l'Europa occidentale, cosa che riteniamo sia diventata meno probabile negli ultimi mesi, ma a causa di una maggiore offerta di GNL - ha sottolineato - Nello specifico, ci troviamo ora all'inizio di quella che prevediamo sarà".Goldman Sachs prevede un aumento della fornitura globale di GNL nel 2030 di oltre 200 mtpa, pari al 50% rispetto ai livelli del 2024. Questa ondata sarà trainata principalmente dagli Stati Uniti (50% del totale) e dal Qatar (27%), con l'per la costruzione. Viene stimato che il conseguente eccesso di offerta di gas porterà i prezzi del gas naturale europeo al di sotto della media storica di 19 EUR/MWh (6,25 dollari/mmBtu) a partire dal 2027 e probabilmente fino alla fine del decennio."Sebbene prezzi dell'energia così bassi contribuiranno a un rafforzamento dell'attività industriale europea, avvertiamo che è, principalmente a causa delle chiusure di capacità industriali e dell'indebolimento delle esportazioni di beni verso la Cina - viene sottolineato - Questa brusca perdita di domanda potrebbe essere invertita in parte se l'Europa entrasse in un periodo di spesa sostenuta per la difesa e le infrastrutture, come sembra essere alle porte, ma questo resta da vedere".