Vueling testa il Travel Pass

(Teleborsa) -diventa la prima compagnia aerea low cost al mondo a, che contiene tutti i dati sui i test Covid-19 con esito negativo e in cui viene salvato il certificato di vaccinazione. I primi a usufruirne saranno i passeggeri delin partenzao da Barcellona con destinazione Zurigo. Il test pilota sarà svolto su questa rottaprossimo.Il Travel Pass è stato sviluppato da Iata con l’obiettivo di rilanciare il trasporto aereo fornendo le necessarie garanzie di informazione.Due giorni prima della partenza del volo, Vueling invia unaai passeggeri con prenotazione sul volo, invitandoli a(disponibile per IOS e, dal 12 maggio, anche per Android). Concluso il download, i passeggeri possono, inserire una loro foto scattata direttamente dal cellulare e la scansione del chip riportato sul passaporto. Chi si sottopone apresso i laboratori associati a Iata Travel Pass avrà i risultati disponibili direttamente nell’app.Il giorno della partenza, in aeroporto prima dell’imbarco, sarà sufficiente mostrare al personale Vueling l’interfaccia del proprio smartphone con le informazioni.