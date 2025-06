Testa (Borsa Italiana): perfetta corrispondenza di intenti con quanto auspicato da Savona

Euronext

(Teleborsa) - "Un discorso di ampio respiro, come è solito fare il presidente Savona, di cui colgo l'nazionali in un quadro armonizzato di Unione Europea dei Risparmi e degli Investimenti che parta dalla realizzazione del Mercato dei capitali europeo". Lo ha detto l'Amministratore Delegato di Borsa Italiana (Gruppo),, a margine del discorso del presidente della Consob, Paolo Savona durante l'incontro annuale con il mercato finanziario."In Italia lo stiamo già facendo con le iniziative messe in atto da Borsa Italiana e Consob e le proposte legislative in corso di approvazione - ha aggiunto - Trovo unaper agganciare il risparmio europeo all'economia reale e il progetto che stiamo attuando come Gruppo Euronext: un percorso che, a partire dal rafforzamento degli asset strategici italiani, ha permesso di costruire una catena del valore europea solida ed efficiente"."Questo ci consente di ampliare l'accesso a strumenti finanziari che possano essere scambiati e garantiti con", ha concluso.