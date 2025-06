SiVola, ricavi più che raddoppiati a 49 milioni di euro nel 2024

(Teleborsa) -, Travel Tech Company italiana attiva nel mercato dei viaggi di gruppo, harispetto al 2023, registrando un totale di 1.200 partenze, per un totale di oltre 41 mila passeggeri dal primo viaggio venduto.Dall'avvio dell'attività nel 2019 da un'idea dei cinque travel influencer più seguiti in Italia e di un sesto membro del team fondatore specializzato nel turismo - Carlo J. Laurora, Stefano Cantarini, Nicolò Balini, Claudio Pelizzeni, Daniel Mazza e Giovanni Peluso - SiVola ha. Dopo l'avvio del percorso di internazionalizzazione sul mercato spagnolo nel 2024, oggi è composta da un team di più di 300 persone."Il 2024 è stato un anno cruciale per Sivola: abbiamo registrato una crescita del fatturato che ha, confermando la solidità del nostro modello di business e la fiducia dei nostri viaggiatori - commentadi SiVola - Gli ottimi risultati raggiunti sono il frutto di un grande lavoro di team, tutto parte dalla nostra attenzione al prodotto finalizzato alla realizzazione di un modo di viaggiare sempre più consapevole ed esperienziale. Continueremo su questa strada, investendo in tecnologia e nell'espansione del nostro network di esperienze autentiche"."Con 42 nazioni a catalogo e 161 itinerari attivi, SiVola èe l'obiettivo per il 2025 è continuare con la stessa linea strategica - ha aggiunto - Durante il prossimo anno, la nostra attenzione sarà rivolta al potenziamento e miglioramento dei nostri itinerari, ampliandone l'offerta e la qualità delle esperienze".