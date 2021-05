EdiliziAcrobatica entra nel mercato spagnolo acquisendo Accés Vertical

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sull'AIM Italia, ha reso noto di aver siglato il contratto preliminare per l', azienda spagnola operante nel settore dell'edilizia su fune, per, con il riconoscimento di un earn-out nel 2022 e nel 2024 al raggiungimento di obiettivi di fatturato ed EBITDA margin.L'acquisizione del ramo di azienda di Accés Vertical - sottolinea la società in una nota - si inserisce nelladi EdiliziAcrobatica, che entra sul territorio iberico a due anni dall'ingresso su quello francese, dove opera con la controllata EdiliziAcrobatica France SaS."L'ingresso sul mercato spagnolo - ha commentato Riccardo Iovino, CEO e fondatore di EdiliziAcrobatica - si colloca nelle strategie di internazionalizzazione del gruppo e conferma lache, anche alla luce degli ultimi risultati comunicati nei giorni scorsi, tra i quali la crescita dei ricavi del 61,5% nel primo trimestre del 2021, abbiamo intenzione di".