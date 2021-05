Societe Generale, focus su corporate banking dopo perdite nel trading

Societe Generale

(Teleborsa) - Il gruppo bancario franceseha presentato oggi un aggiornamento per la propria strategia di medio termine per il core business, segnalando una maggiore, dopo le perdite registrate lo scorso anno nella gestione di derivati complessi. L'obiettivo - si legge in un comunicato - è quello di consolidare la posizione di banca d'affari e di investimento europea di primo livello.La banca ha fissato tre priorità: rilanciare una crescita forte e sostenibile mantenendo una strategia incentrata sul cliente e apportando aggiustamenti mirati ed equilibrati all'allocazione del capitale a favore di; portare avanti la, il cui obiettivo costante è migliorare la leva operativa (il gruppo aveva già annunciato un taglio da 450 milioni euro entro il 2023 per la divisione Global Markets); teneree rendere i risultati meno sensibili alle turbolenze del mercato.Il gruppo intende perseguire unaper le attività di Financing & Advisory e normalizzare idi euro nel 2023, di cui 4,5 miliardi di euro da Global Markets. Sulla base di questa roadmap, Societe Generale punta a una redditività (RONE) nelle attività di Global Banking e Investor Solutions di oltre il 10% dal 2023.