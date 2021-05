Azimut Holding, utile netto 1° trimestre raddoppia a 96,8 milioni

Azimut Holding

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno con unsenza contare le performance fees, pressochérispetto ai 48,5 milioni dello scorso anno. Iconsolidati si sono portati a 273,5 milioni rispetto ai 228 milioni del 2020, mentre ilconsolidato è salito a 114 milioni rispetto ai 75,9 milioni precedenti., Presidente del Gruppo, ha sottolineato che questo risultato è "tra i migliori della nostra storia" e pone "solide basi per proseguire nel nostro percorso di crescita e centrare l’obiettivo di 350 milioni di utile che ci siamo posti per fine anno"."Nei primi quattro mesi dell’anno abbiamo avuto un’importante accelerazione nella raccolta di risparmio gestito, che ha raggiunto 1,8 miliardi di euro rispetto ai 320 milioni nello stesso periodo del 2020", ha spiegato l'Adi, aggiungendo "il Gruppo ha inoltre raggiunto 2,4 miliardi di AUM in prodotti di economia reale, che vedranno ulteriori sviluppi grazie anche al lancio di nuove iniziative come HighPost Capital negli USA, il nuovo fondo di Private Equity con Peninsula e il progetto di Banca Sintetica".Ladi euro nei primi quattro mesi porta il(72,9 miliardi a fine aprile), comprensivo del risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato. La Pconsolidata a fine marzo 2021 risultava positiva per, in miglioramento rispetto ai € 30,5 milioni di fine dicembre 2020.L’Assemblea di Azimut ha approvato la distribuzione di un(equivalente ad uno yield ai prezzi attuali del 5%), che sarà pagato in contanti il 26 maggio 2021, con stacco cedola il 24 maggio 2021 e record date 25 maggio 2021.