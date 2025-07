Levi Strauss migliora la guidance annuale nonostante l'aumento dei dazi

Levi Strauss & Co.

(Teleborsa) -, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha chiuso il(terminato il 1° giugno 2025) condi 1,4 miliardi di dollari, aumentati del 6% su base reported e del 9% su base organica rispetto al secondo trimestre del 2024. Il margine operativo è stato del 7,5%, rispetto all'1,5% del secondo trimestre del 2024, mentre ilè aumentato di 190 punti base, passando dall'8,3% al 6,3% dell'anno scorso. L'utile netto delle attività continuative è stato di 80 milioni di dollari, rispetto ai 17 milioni di dollari del secondo trimestre del 2024. L'è stato di 89 milioni di dollari, rispetto ai 65 milioni di dollari del secondo trimestre del 2024."Abbiamo registrato un altro trimestre positivo, a dimostrazione di una, a dimostrazione del fatto che la nostra agenda strategica sta guadagnando terreno - ha dichiarato la- Entriamo nella seconda metà del 2025 da una posizione di forza, poiché il nostro L'ambizione di trasformarci in un marchio lifestyle di denim e in un rivenditore DTC leader nel settore diventa realtà"."Dato il nostro solido primo semestre e il continuo slancio in tutta l'azienda, edi fatturato e utile per azione per l'intero anno - ha dichiarato il- La continua evoluzione della nostra performance finanziaria è il risultato diretto della nostra attenzione concentrata sul marchio Levi's e sulla nostra strategia DTC-first. Stiamo fondamentalmente diventando un'azienda con un tasso di crescita più elevato, un profilo di margine più elevato, flussi di cassa più solidi e maggiori rendimenti sul capitale investito".Le previsioni per il 2025 si basano sulle attività operative in corso, riflettendo il business Dockers tra le attività cessate. Le previsioni presuppongono che i dazi statunitensi sulle importazioni dalla Cina rimangano al 30% e quelli per il resto del mondo al 10% per il resto dell'anno. La crescita delnetto è aumentata di tre punti percentuali: dall'1% al 2%, in aumento dal -1% al -2%. L'è aumentato di 0,05 dollari: da 1,25 a 1,30, in aumento da 1,20 a 1,25.