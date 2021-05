Relatech annuncia l'acquisto del 60% di DIALOG SISTEMI

Relatech

(Teleborsa) -, quotata su AIM Italia e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante per, società che offre soluzioni nel settore del Business Performance Management e del Data Warehousing basate su piattaforma proprietaria. Il restante 40% del capitale sarà acquisito entro il 2024 al verificarsi di determinate condizioni.Dialog ha registrato ricavi delle vendite pari a circa 1,12 milioni di euro nel 2020, con un EBITDA pari a circa 0,15 milioni e una PosizioneFinanziaria Netta (cassa) pari a circa -0,6 milioni. "La società conta una quota dipari a circa il 40% e vanta una consolidataai quali offre soluzioni per il monitoraggio e miglioramento delle performance economiche, operative e di servizi", si legge in una nota."Dialog ha una soluzione proprietaria che arricchisce la nostra offerta alla clientela di gruppo consentendo di attivare fin da subito un', realtà perfettamente in target per le nostre soluzioni verticali ReFab (industry 4.0) e ReZone (retail) - ha commentato, presidente e amministratore delegato di Relatech - Con l'ingresso dei professionisti Dialog saremo in grado di arricchire il patrimonio aziendale nell'area del business and performance process management".