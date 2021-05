Piazza Affari, i dividendi di oggi 17 maggio 2021

Mutuionline

Ilpra

Credem

Rcs Mediagroup

Cembre

Cementir Holding

Neodecortech

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 17 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0004195308Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 19/05/2021ISIN: IT0005359101Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 19/05/2021ISIN: IT0003121677Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 19/05/2021ISIN: IT0004931496Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 19/05/2021ISIN: IT0001128047Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,9 EURData di pagamento: 19/05/2021ISIN: NL0013995087Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 19/05/2021ISIN: IT0005275778Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,09 EURData di pagamento: 19/05/2021