Generali, utile in aumento a 802 milioni nel 1° trimestre. Guidance confermata

Generali

(Teleborsa) - Idievidenziano un aumento del 4,2% nel primo trimestre del 2021, attestandosi a 19.714 milioni di euro, sostenuti sia dallo sviluppo del segmento Vita (+5,5%) sia dalla ripresa nel segmento Danni (+1,9%). Ildel gruppo si attesta a 1.608 milioni di euro (+11%), mentre viene confermata la profittabilità tecnica, con il Combined Ratio in miglioramento a 88% (-1,4 p.p.) e un New Business Margin a 4,44% (+0,4 p.p.). L'(contro i 113 milioni di euro dei primi tre mesi del 2020), "riflettendo anche il minor impatto della fiscalità, che passa dal 61,2% al 31,4%", sottolinea la società, e "impatti negativi derivanti da alcuni oneri non deducibili" dell'anno scorso."Il gruppo rimanee - ha commentato il Group CFO di Generali,- Prosegue il ribilanciamento del mix produttivo Vita, che ci ha consentito di mantenere un'ottima profittabilità nell'attuale scenario di bassi tassi di interesse. Generali registra ancora una volta il migliore e meno volatile Combined Ratio tra i peer e consegue ottimi risultati nell'Asset Management e negli altri segmenti".Glicomplessivi del gruppo sono pari a 671,6 miliardi di euro (+1,1%). Sostanzialmente stabile il patrimonio netto a 30.067 milioni di euro (+0,1%). Solida la posizione di capitale con ila 234%.Guardando al, Generali si aspetta che "la domanda di prodotti assicurativi Vita, seppur in ripresa, rimarrà debole in quanto le famiglie continueranno ad essere prudenti sia in termini di investimento sia di consumi. La raccolta Danni è prevista in crescita, con ritmi superiori a quelli precedenti alla pandemia". Il gruppo conferma l'obiettivo di una crescita annua composta 2018-2021 degli utili per azione tra il 6% e l'8%, prevede unatteso del 2021 maggiore dell'11,5%, e mantiene l'obiettivo dicumulati 2019-2021 tra 4,5 e 5 miliardi di euro, subordinatamente al contesto regolatorio.