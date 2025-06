Walgreens, ricavi trimestrali in crescita ma crollano gli utili

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -nel terzo trimestre dell’(che si è chiuso il 31 maggio) ha registratoin crescita a(+7,2%) – grazie ai comparti U.S. Retail Pharmacy e International, che hanno mostrato resilienza nonostante il contesto competitivo – ma anche una contrazione significativa degli, segno delle difficoltà operative nel mercato retail USA e delle pressioni sui margini.L’(EPS) adjusted è infatti crollato a 0,38 dollari, in netto calo rispetto ai 0,63 dollari del terzo trimestre dell'esercizio 2024 (–39,6% su base valutaria omogenea). Ilsegna addirittura una perdita per azione di 0,20 dollari, contro un utile di 0,40 dollari nello stesso periodo dell'anno precedente. Ladel trimestre ammonta a 175 milioni di dollari, a fronte di un utile di 344 milioni fi un anno fa. Laè attribuibile all'assenza di plusvalenze straordinarie, come la vendita parziale della partecipazione in Cencora nel 2024, e a una maggiore incidenza fiscale.L’del trimestre è sceso a, dimezzato rispetto ai 111 milioni dell’anno precedente. Anche il dato rettificato (adjusted operating income) è in calo, acontro 613 milioni.Walgreens ha comunque generato nel trimestre 584 milioni di, in lieve calo rispetto ai 604 milioni del 2024. Il risultato è stato influenzato dain, soprattutto per accordi legati alla. Il free cash flow trimestrale è positivo a 336 milioni, in leggero aumento grazie a un’efficiente gestione del capitale circolante, minori imposte e riduzione degli interessi passivi.Se si guarda aii ricavi del colosso americano della distribuzione farmaceutica ha generatoper(+6,3%) con unadi 3,3 miliardi, in miglioramento rispetto ai 5,6 miliardi del 2024. L'EPS rettificato è pari 1,52 dollari (–39%). Il Free cash flow risulta essere pari a –506 milioni, ma in miglioramento di oltre mezzo miliardo rispetto all’anno precedente.In considerazione del take-private previsto con, Walgreens ha ricordato di aver ritirato laper l’esercizio 2025. La transazione, annunciata a marzo, prevede ildel titolo dal Nasdaq e la trasformazione dell’azienda in una realtà privata. La chiusura è attesa entro il quarto trimestre 2025."I risultati del terzo trimestre riflettono il continuo miglioramento del segmento U.S. Healthcare e beneficia delle nostre iniziative di risparmio sui costi, mentre continuiamo a vedere debolezza nelle vendite front-end negli Usa. Restiamo concentrati sul nostro piano di ristrutturazione, che richiederà tempo, un approccio disciplinato e un approccio equilibrato per gestire le future esigenze di liquidità con gli investimenti necessari per affrontare un mercato farmaceutico e retail in continua evoluzione", ha commentato il Ceo,