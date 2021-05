Aeffe in rally dopo giudizio Banca IMI

Aeffe

(Teleborsa) - Brillain Borsa, passando di mano a 1,59 euro, in aumento del 9,05%. Il titolo viene galvanizzato dal giudizio positivo di Banca IMI a seguito dei risultati del 1° trimestre: La banca ha indicato un "Add" (aggiungere) con rialzo del target price a 1,65 euro dal precedente 1,23 euro (+34%).Banca IMI segnala la brillante performance registrata dalla maison della moda "a livello di top line" e in tutte le aree geografiche e la crescita del 12% della raccolta ordini per la stagione FW 21-22. "Aumentiamo la nostra ipotesi di vendite del 2,5% per l'anno fiscale 2021 - spiega - sulla base della prevista migliore performance nel secondo semestre, sostenuta dalla riapertura completa dei negozi in Europa".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,63 Euro e primo supporto individuato a 1,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,79.