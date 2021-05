Brilla Target dopo la trimestrale positiva

Target

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con une si attesta a 217. L'azienda statunitense del settore della grande distribuzione ha comunicato dati migliori delle aspettative per i primi tre mesi dell'anno.La società ha registrato undi 3,69 dollari per azione su 24,2 miliardi di dollari di. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano che la società guadagnasse 2,25 dollari per azione su 21,81 miliardi di ricavi. Le vendite comparabili di Target sono cresciute del 22,9% su base annua.Operativamente le attese propendono per la continuazione delverso la resistenza stimata in area 220,4 e successiva a quota 229,1. Supporto a 211,7.