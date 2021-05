Energia, consumi petroliferi in crescita del 48,6% in aprile

(Teleborsa) - Ihanno registrato ad aprile un, risentendo del fatto che lo scorso anno, in pieno lockdown, si toccò il livello di consumi più basso degli ultimi 50 anni. Se ilviene fatto con, infatti, l’incremento si trasforma in un. E' quanto rileva un report di- Unione energie per la mobilità.I consumi ad aprile - si sottolinea - hanno risentito di uno stop di tre giorni in concomitanza delle festività pasquali e del progressivo allentamento delle misure restrittive, con il passaggio di molte zone da "rosse" ad "arancio" e poi "gialle".insieme hanno mostrato unamentre il; se il confronto viene fatto con il 2019, ultimo anno di "normalità" prima della pandemia, si registra un -15% per benzina e gasolio e -71% per l'avio. In deciso aumento lubrificanti (+168,4%) e bitume (+66%), entrambi con livelli di consumo superiori a quelli di aprile 2019.Segnali positivi, ma meno consistenti, anche per il bunker (+20,6%) e il gpl (+47,2%)., la previsione è dirispetto alle 1,7 perse a maggio 2020, dato il protrarsi di un contesto economico ancora debole. Valutazioni che scontano un margine di incertezza relativo all’effetto delle nuove misure del governo per le riaperture.Uncem cita come elemento positivo anche ilche, nonostante la forte crescita delle ibride, per il 65% sono ad alimentazione “tradizionale”. Nuova entrata nella rilevazione per le immatricolazioni di TIR a GNL che ad aprile sono state 204 rispetto alle circa 40 dello scorso anno (+410%).